MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar eleme gününde ter döktü. Yarışmacılar finale geri sayım başlarken kıyasıya rekabet etti. Peki, 29 Kasım'da MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te kim kazandı? MasterChef'e veda eden isim...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 29 Kasım'da gerçekleşen eleme gecesinde yarışmaya veda eden yarışmacı Ayla oldu.

MASTERCHEF'TE SON SEKİZE KİM KALDI?

MasterChef'te son sekize kalan yarışmacılar belli oldu:

Sezer

Mert

Çağatay

Sümeyye

Gizem

Hakan

Özkan

Barış