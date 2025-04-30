3 Yol filminin konusu ne? 3 Yol filminin oyuncuları kim?
3 Yol filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 3 Yol filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 3 Yol filminin konusu ne? 3 Yol filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
3 Yol filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Faysal Soysal üstleniyor. Peki, 3 Yol filminin konusu ne? 3 Yol filminin oyuncuları kim?
3 YOL FİLMİNİN KONUSU NE?
1990'lı yıllarda Avrupa'nın göbeğinde, Bosna-Hersek'te yaşanan acı dolu savaş yıllarına ayna tutan film, savaş sonrasında yakınlarını arayan insanların dramatik öyküsünü konu alıyor. Bünyamin çocukluğunda kıskançlığı nedeniyle bir arkadaşının ölümüne sebep olmuş ve bu travmadan yıllarca kurtulamamıştır. Ailesinden kaçma ve insanlara iyilik yapma üzerine kurulu bir hayat yaşayan Bünyamin, bir süredir Bosna'da toplu mezarlardan ceset çıkaran bir kuruluşta çalışmaktadır. Türkiye'ye dönmesine günler kala Mostar Köprüsü'nde intihar etmeye çalışan Zrinka ile tanışır. Genç kadın savaş sırasında tüm yakınları kaybetmiş bir psikologtur. Bünyamin onu hayata geri döndürür ve Zrinka da onun psikolojik travmalarını çözmeye yardımcı olmaya başlar. İkisi arasında başlayan ve birbirlerine açıklamadıkları aşk, Bünyamin'i Hasankeyf'e dönüp ailesiyle yüzleşmeye iter. Bünyamin'den haber alamayan Zrinka da onu bulabilmek için Hasankeyf'e gittiğinde kendilerini ilginç gelişmeler içerisinde bulurlar.
3 YOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Turgay Aydın
Rıza Akın
Nik Xhelilaj
Kristina Krepela
Alma Terzic
Faketa Salihbegovic
3 YOL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
3 Yol filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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