Yomeddine filminin konusu ne? Yomeddine filminin oyuncuları kim?
Yomeddine (Hesap Günü) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yomeddine filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yomeddine filminin konusu ne? Yomeddine filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yomeddine filminin yönetmenliğini ve senaristliğini A. B. Shawky üstleniyor. Peki, Yomeddine filminin konusu ne? Yomeddine filminin oyuncuları kim?
TAKIMDA FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir cüzzamlı ve onun yetim kalan çırağı, bağlı oldukları koloniyi ilk kez terk ederek yola koyulurlar. İkili, ailelerinden kalanları aramak için Mısır’a doğru bir yolculuğa çıkar. Abu Bakr Shawky’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy, Mohamed Abd El Azim gibi isimler yer alıyor.
YOMMEDDINE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Rady Gamal
Ahmed Abdelhafiz
Shahira Fahmy
Mohamed Abd El Azim
YOMMEDDINE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yomeddine filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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