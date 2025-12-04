4 Aralık'ta MasterChef'te ilk finalist kim oldu? MasterChef'te kim kazandı? MasterChef'te adını finale yazdıran ilk yarışmacı...

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar ilk finalist olmak için kıyasıya rekabet etti. 4 yarışmacının finalde yer almak için ter döktüğü gecede kimin finale çıktığı araştırılıyor. Peki, 4 Aralık'ta MasterChef'te ilk finalist kim oldu? MasterChef'te kim kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE F İ NALE K İ M KALDI ?

Özkan, Sezer, Çağatay ve Hakan MasterChef Türkiye'de önlüklerini de alarak son dörde kalan yarışmacılar oldu.

MASTERCHEF'TE İ LK F İ NAL İ ST K İ M OLDU?

MasterChef Türkiye'de ilk finalist gecenin sonunda belli olacak.