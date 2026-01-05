Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026 sezonu büyük bir heyecanla başladı. Sezonun ilk haftasında eleme konseyi geride kaldı. Takım oyunlarının ardından da ilk eleme adayı adaya veda etti. Peki, 4 Ocak'ta Survivor'da kim elendi? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununun kazanan tarafı Ünlüler takımı oldu.

ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da haftanın eleme adayları Beyza, Lina, Selen, Gözde ve Sude olarak belirlendi.

DÜELLOYU KİM KAYBETTİ?

Selen düelloyu kaybeden yarışmacı oldu. Gönüllüler yeni kurala göre oylama yaptı ve oylamanın sonucunda Selen adaya veda etti.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Ünlüler takımından Selen Survivor'a veda eden ilk yarışmacı oldu.

SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

GÖNÜLLÜLER:

Engincan Tura

Eren Semerci

Erkan Bilben

Onur Alp Çam

Ramazan Sarı

Lina Hourich

Gözde Bozkurt

Nisanur Güler

Başak Cücü

ÜNLÜLER

Keremcem

Meryem Boz

Serhan Onat

Selen Görgüzel

Mert Nobre

Dilan Çıtak

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Deniz Çatalbaş

Bayhan