Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026 sezonu büyük bir heyecanla başladı. Sezonun ilk haftasında eleme konseyi geride kaldı. Takım oyunlarının ardından da ilk eleme adayı adaya veda etti. Peki, 4 Ocak'ta Survivor'da kim elendi? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyununun kazanan tarafı Ünlüler takımı oldu.
ELEME ADAYLARI KİM?
Survivor'da haftanın eleme adayları Beyza, Lina, Selen, Gözde ve Sude olarak belirlendi.
DÜELLOYU KİM KAYBETTİ?
Selen düelloyu kaybeden yarışmacı oldu. Gönüllüler yeni kurala göre oylama yaptı ve oylamanın sonucunda Selen adaya veda etti.
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Ünlüler takımından Selen Survivor'a veda eden ilk yarışmacı oldu.
SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?
GÖNÜLLÜLER:
Engincan Tura
Eren Semerci
Erkan Bilben
Onur Alp Çam
Ramazan Sarı
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
Başak Cücü
ÜNLÜLER
Keremcem
Meryem Boz
Serhan Onat
Selen Görgüzel
Mert Nobre
Dilan Çıtak
Seren Ay Çetin
Murat Arkın
Deniz Çatalbaş
Bayhan