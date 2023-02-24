44. Çocuk filminin konusu ne, oyuncuları kim? 44. Çocuk filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:26

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 10:26

44. Çocuk (Child 44), yönetmenliğini Daniel Espinosa, senaristliğini Richard Price ve Tom Rob Smith'in üstlendiği, 2015 yapımlı bir gerilim filmidir.

44. ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU NE?

Ridley Scott’un yönetmenliğini üstlendiği filmde, gözden düşmüş bir Rus ajanı, Stalin dönemi Sovyetler Birliği'nde meydana gelen bir dizi çocuk cinayetini soruşturur.

Sovyetler Birliği’nin Stalin döneminde gözden düşmüş bir Rus ajanı olan Leo’ya ülkedeki çocuk cinayetlerini araştırması için bir görev verilir. Ajan cinayetlerin üst seviyede bir parti lideri ile alakalı olduğunu ortaya çıkarınca sürgün edilir. Leo, eşi Raisa’nın da yardımıyla bu karanlık dosyayı çözmeye kararlıdır.

44. ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hardy

Gary Oldman

Noomi Rapace

44. ÇOCUK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

44. Çocuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.