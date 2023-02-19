Masal Şatosu: Sihirli Davet filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 10:39

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 10:39

Masal Şatosu: Sihirli Davet, yönetmenliğini Burak Kuka, yönetmenliğini Başak Gülsoy'un üstlendiği, 2019 yapımlı bir çocuk filmidir.

MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, masal diyarına açılan kapının anahtarını bulan genç bir kızın hikayesini konu ediniyor. 11 yaşındaki Neşe, abisi ve arkadaşları ile güzel bir yaz tatili geçirmektedir. Bir gece bahçesinde gördükleri, Neşe'nin tatilinin bambaşka bir hal almasına neden olur. Bahçesinde masal kahramanı bir cüce gören Neşe, cücenin bahçeye bir şey sakladığını görür. Sabah olduğunuda ilk iş bahçeye bakmak olan Neşe, sihirli bir anahtar bulur. Sihirli anahtar, masal diyarının kapısını açmaktadır. Neşe, abisi ve arkadaşları, sihirli anahtar sayesinde unutamayacakları bir maceraya atılır.

MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ecrin Su Çoban

Berk Coşkun

Ayça Tilki

MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Masal Şatosu: Sihirli Davet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlenmiştir.