Kuşatma filminin konusu nedir? Kuşatma filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?
Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuşatma filminin konusu, oyuncuları, nerede çekildiği merak konusu oldu. Filmi izleyenler Kuşatma filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Kuşatma filminin konusu nedir? Kuşatma filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Bruce Willis'i kadrosunda bulunduran ve aksiyon sahneleriyle filmseverlerin dikkatini çeken Kuşatma filmi filmseverler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Kuşatma filmine dair merak edilenler...
KUŞATMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Robert, ormanda gizli bir tatil köyünde yaşayan emekli bir CIA ajanıdır. Uzun zamandır görüşmediği oğlu bir ziyaret için kampa gelirken, Robert'ın eski düşmanı Balzary da onu takip eder. Bölge, Balzary'nin saldırı timi tarafından kuşatılırken, baba ve oğul yüksek teknolojili bir sığınağa çekilir. Sığınağın çelik duvarları ve gelişmiş silahları, Balzary'nin intikam için kana susamış planlarına uyacak kadar güçlü müdür?
KUŞATMA FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Jesse Metcalfe - Paul Michaels
Bruce Willis - Robers Micheals
Chad Michael Murray - Frederick Balzary
Kelly Greyson - Kate Taylor
Shannen Doherty - Dobbs
Katalina Viteri - Sophia
Natalie Burn - Sandra
Sean Kanan - Vlad
KUŞATMA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Yönetmenliğini James Cullen Bressack'in üstlendiği ABD yapımı gerilim ve aksiyon filmi 2021 yılında çekilerek vizyona girdi.
KUŞATMA FİLMİ İMDB PUANI KAÇ?
Kuşatma filminin İMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlendi.
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