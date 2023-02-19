Vahşi Dostum filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 10:23

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 10:23

Vahşi Dostum (Mia and the White Lion), yönetmenliğini Gilles de Maistre, senaristliğini Prune de Maistre ve William Davies'in üstlendiği, 2018 yapımlı bir çocuk filmidir.

Vahşi Dostum FİLMİNİN KONUSU NE?

On yaşındaki Mia anne ve babasıyla birlikte Londra'daki evlerinde mutlu bir hayat sürmektedir. Bir gün aniden ailesinin Güney Afrika'daki bir aslan çiftliğini işletmek için taşınmaya karar vermeleri Mira'nın hayatını altüst eder. Ama güzeller güzeli bembeyaz bir aslan olan Charlie doğduğunda, Mia bu vahşi-güzel yavruyla mükemmel bir bağ kurar ve mutluluğu yeniden yakalar. Üç yıl sonra, Mia'nın hayatı, babasının sakladığı bir sırrın açığa çıkmasıyla bir kez daha sarsılır. Charlie'nin zararı olabileceği düşüncesinden rahatsız olan Mia, çiftliği ve ailesini geride bırakarak kaçmaya karar verir. İkisi de Charlie'nin hayatını güvenli ve özgür bir şekilde yaşayabileceği başka bir arazi arayışına çıkarak, vahşi Afrika arazilerinde epik bir maceraya atılır.

Vahşi Dostum FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Daniah De Villiers

Mélanie Laurent

Langley Kirkwood

Vahşi Dostum FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Vahşi Dostum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.