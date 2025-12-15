47 Metre Derinde filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Johannes Roberts üstleniyor. Peki, 47 Metre Derinde filminin konusu ne? 47 Metre Derinde filminin oyuncuları kim?

47 METRE DERİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Meksika'ya tatile giden iki kız kardeş, Lisa (Mandy Moore) ve Kate (Claire Holt), köpekbalığı gözlemek için kafesle okyanusa dalmıştır. Ancak kafesi yukarıya bağlayan halatlarda bir sorun yaşanınca kafes okyanus tabanına, 47 metre derinliğe düşer. Ölümcül köpekbalıkları etraflarında pusuya yatmıştır, üstelik oksijen hızla tükenmektedir ve suyun yüzüne çıkabilmek için bir saatten az süreleri bulunmaktadır.

47 METRE DERİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mandy Moore

Claire Holt

Matthew Modine

Yani Gellman

Chris J. Johnson

Santiago Segura

Axel Mansilla

47 METRE DERİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

47 Metre Derinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.