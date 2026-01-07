Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.01.2026 00:12:00
Survivor heyecanı, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımları, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, 6 Ocak'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanırken, ilk eleme adayı Keremcem olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise takımlar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, 6 Ocak'ta Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun kazananı 12-7'lik skorla Gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA BUGÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026'da haftanın ikinci eleme adayı Bayhan oldu.

