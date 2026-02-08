7 Şubat 2026 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Düelloda yarışacak isimler...

Survivor 2026’da tansiyon zirve yaptı. Ünlüler ve gönüllüler ikinci dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele etti. Peki, 7 Şubat 2026 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Mavi takım oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

7 Şubat gecesi eleme potasına dahil olan isimler Serhan ve Murat oldu. Potada yer alan isimler ise Doğuş ve Can, halk oylamasına göre potadan çıkamadı. Böylece düelloda yarışacak isimler de Can ve Doğuş oldu. Düelloyu kaybeden yarışmacı ise adaya veda edecek.