Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026 sezonu büyük bir heyecanla başladı. Sezonun ikinci haftasında eleme konseyi geride kaldı. Takım oyunlarının ardından da eleme adayı belli oldu. Peki, 8 Ocak'ta Survivor'da kim elendi? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
ELEME ADAYLARI KİM?
Survivor'da haftanın eleme adayları Keremcem, Bayhan, Erkan ve Murat olarak belirlendi.
DÜELLOYU KİM KAYBETTİ?
Keremcem düelloyu kaybeden yarışmacı oldu. Gönüllüler yeni kurala göre oylama yaptı ve oylamanın sonucunda Keremcem adaya veda etti.
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Ünlüler takımından Keremcem Survivor'a veda eden ikinci yarışmacı oldu.
SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?
GÖNÜLLÜLER
Engincan Tura
Eren Semerci
Erkan Bilben
Onur Alp Çam
Ramazan Sarı
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
Başak Cücü
ÜNLÜLER
Keremcem
Meryem Boz
Serhan Onat
Selen Görgüzel
Mert Nobre
Dilan Çıtak
Seren Ay Çetin
Murat Arkın
Deniz Çatalbaş
Bayhan