Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026 sezonu büyük bir heyecanla başladı. Sezonun ikinci haftasında eleme konseyi geride kaldı. Takım oyunlarının ardından da eleme adayı belli oldu. Peki, 8 Ocak'ta Survivor'da kim elendi? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da haftanın eleme adayları Keremcem, Bayhan, Erkan ve Murat olarak belirlendi.

DÜELLOYU KİM KAYBETTİ?

Keremcem düelloyu kaybeden yarışmacı oldu. Gönüllüler yeni kurala göre oylama yaptı ve oylamanın sonucunda Keremcem adaya veda etti.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Ünlüler takımından Keremcem Survivor'a veda eden ikinci yarışmacı oldu.

SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

GÖNÜLLÜLER

Engincan Tura

Eren Semerci

Erkan Bilben

Onur Alp Çam

Ramazan Sarı

Lina Hourich

Gözde Bozkurt

Nisanur Güler

Başak Cücü

ÜNLÜLER

Keremcem

Meryem Boz

Serhan Onat

Selen Görgüzel

Mert Nobre

Dilan Çıtak

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Deniz Çatalbaş

Bayhan