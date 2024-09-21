Yürüyen Şato filminin konusu ne? Yürüyen Şato filminin oyuncuları kim?
Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yürüyen Şato filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yürüyen Şato filminin konusu ne? Yürüyen Şato filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yürüyen Şato filminin yönetmen koltuğunda Hayao Miyazaki oturuyor. Filmin senaristliğini Hayao Miyazaki ve Cindy Davis Hewitt üstleniyor. Peki, Yürüyen Şato filminin konusu ne? Yürüyen Şato filminin oyuncuları kim?
YÜRÜYEN ŞATO FİLMİNİN KONUSU NE?
Yürüyen Şato, kendisine yapılan büyünün etkisini yok etmeye çalışan genç bir kızın hikayesini anlatıyor. Sıradan bir genç kız olan Sophie şeytani bir cadı tarafından büyüyle doksan yaşında bir kadına dönüşür. Sophie artık fazlasıyla yaşlanmış ve çevresi tarafından tanınmaz bir görünüme bürünmüştür. Bu yüzden büyük bir umutsuzluğa kapılan ve yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan Sophie, Howl isimli yürüyen bir şatoda yaşayan bir büyücünün yanına yerleşir. Bu şatoda yaşayan cinlerden biri de Sophie ile aynı kaderi paylaşmaktadır. Aynı amaç etrafında buluşan ikili kendilerine yapılan kara büyünün etkisini yok etmeye çalışacaklardır. Bu sırada şatonun dışında patlak veren savaş ülkenin birlik ve beraberliğini tehdit etmektedir. İkili artık hem kendileri için hem de ülkeleri için canları pahasına savaşmak zorunda kalacaktır.
YÜRÜYEN ŞATO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Chieko Baishô - Sofi
Takuya Kimura - Hauru
Akihiro Miwa - Arechi no Majo
Tatsuya Gashuin - Karushifâ
Ryûnosuke Kamiki - Marukuru
Yo Oizumi - Kakashi no Kabu
Akio Ôtsuka - Kokuô
Jena Malone - Lettie (English Version)
Christian Bale - Howl
Lauren Bacall - Witch of the Waste
Blythe Danner - Madame Suliman
Emily Mortimer - Young Sophie
Josh Hutcherson - Markl
Billy Crystal - Calcifer
Crispin Freeman - Prince Turnip
YÜRÜYEN ŞATO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yürüyen Şato filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.
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