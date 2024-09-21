Yayınlanma: 21.09.2024 - 17:42

Güncelleme: 21.09.2024 - 17:42

Yürüyen Şato filminin yönetmen koltuğunda Hayao Miyazaki oturuyor. Filmin senaristliğini Hayao Miyazaki ve Cindy Davis Hewitt üstleniyor. Peki, Yürüyen Şato filminin konusu ne? Yürüyen Şato filminin oyuncuları kim?

YÜRÜYEN ŞATO FİLMİNİN KONUSU NE?

Yürüyen Şato, kendisine yapılan büyünün etkisini yok etmeye çalışan genç bir kızın hikayesini anlatıyor. Sıradan bir genç kız olan Sophie şeytani bir cadı tarafından büyüyle doksan yaşında bir kadına dönüşür. Sophie artık fazlasıyla yaşlanmış ve çevresi tarafından tanınmaz bir görünüme bürünmüştür. Bu yüzden büyük bir umutsuzluğa kapılan ve yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan Sophie, Howl isimli yürüyen bir şatoda yaşayan bir büyücünün yanına yerleşir. Bu şatoda yaşayan cinlerden biri de Sophie ile aynı kaderi paylaşmaktadır. Aynı amaç etrafında buluşan ikili kendilerine yapılan kara büyünün etkisini yok etmeye çalışacaklardır. Bu sırada şatonun dışında patlak veren savaş ülkenin birlik ve beraberliğini tehdit etmektedir. İkili artık hem kendileri için hem de ülkeleri için canları pahasına savaşmak zorunda kalacaktır.

YÜRÜYEN ŞATO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chieko Baishô - Sofi

Takuya Kimura - Hauru

Akihiro Miwa - Arechi no Majo

Tatsuya Gashuin - Karushifâ

Ryûnosuke Kamiki - Marukuru

Yo Oizumi - Kakashi no Kabu

Akio Ôtsuka - Kokuô

Jena Malone - Lettie (English Version)

Christian Bale - Howl

Lauren Bacall - Witch of the Waste

Blythe Danner - Madame Suliman

Emily Mortimer - Young Sophie

Josh Hutcherson - Markl

Billy Crystal - Calcifer

Crispin Freeman - Prince Turnip

YÜRÜYEN ŞATO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yürüyen Şato filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.