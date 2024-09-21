Yayınlanma: 21.09.2024 - 18:18

Güncelleme: 21.09.2024 - 18:18

Aşk Limanı filminin yönetmen koltuğunda Lasse Hallström oturuyor. Filmin senaristliğini Leslie Bohem ve Dana Stevens üstleniyor. Peki, Aşk Limanı filminin konusu ne? Aşk Limanı filminin oyuncuları kim?

AŞK LİMANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Gizemli bir genç kadın (Julianne Hough) küçük bir Kuzey Carolina kasabasına gelince, birbirine bağlı insanlardan oluşan kasaba halkının içine girmek istememesi kadının geçmişine dair sorular sorulmasına neden olur. Genç kadın yavaş yavaş yeni hayatına alışmaya başlar ve iki çocuklu dul bir mağaza sahibi olan Alex (Josh Duhamel) ile bir ilişkiye başlama cesaretini kazanır. Ancak karanlık sırlar yeni hayatına o kadar korkunç bir şekilde girer ki fedakarlığın ne demek olduğunu bir kez daha anlamak ve aşkın gücüne güvenmek zorunda kalacaktır.

AŞK LİMANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cobie Smulders

Josh Duhamel

Julianne Hough

David Lyons

Mimi Kirkland

Lauren York

Noah Lomax

Cullen Moss

Mike Pniewski

Ric Reitz

Christopher Cozort

Jasper Grey

Juan Piedrahita

George Dawe

Jan Hartsell

Laura Avnaim

Ashley Bratcher

Tora Hallström

AŞK LİMANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aşk Limanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.