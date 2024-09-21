Aşk Limanı filminin konusu ne? Aşk Limanı filminin oyuncuları kim?
Aşk Limanı (Safe Haven) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aşk Limanı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aşk Limanı filminin konusu ne? Aşk Limanı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Aşk Limanı filminin yönetmen koltuğunda Lasse Hallström oturuyor. Filmin senaristliğini Leslie Bohem ve Dana Stevens üstleniyor. Peki, Aşk Limanı filminin konusu ne? Aşk Limanı filminin oyuncuları kim?
AŞK LİMANI FİLMİNİN KONUSU NE?
Gizemli bir genç kadın (Julianne Hough) küçük bir Kuzey Carolina kasabasına gelince, birbirine bağlı insanlardan oluşan kasaba halkının içine girmek istememesi kadının geçmişine dair sorular sorulmasına neden olur. Genç kadın yavaş yavaş yeni hayatına alışmaya başlar ve iki çocuklu dul bir mağaza sahibi olan Alex (Josh Duhamel) ile bir ilişkiye başlama cesaretini kazanır. Ancak karanlık sırlar yeni hayatına o kadar korkunç bir şekilde girer ki fedakarlığın ne demek olduğunu bir kez daha anlamak ve aşkın gücüne güvenmek zorunda kalacaktır.
AŞK LİMANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cobie Smulders
Josh Duhamel
Julianne Hough
David Lyons
Mimi Kirkland
Lauren York
Noah Lomax
Cullen Moss
Mike Pniewski
Ric Reitz
Christopher Cozort
Jasper Grey
Juan Piedrahita
George Dawe
Jan Hartsell
Laura Avnaim
Ashley Bratcher
Tora Hallström
AŞK LİMANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aşk Limanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Katili itiraf etti!
- Malvarlığına haciz konuldu!
- Tahliye kararı verildi
- 'Çernobil yanında güllük gülistanlık kalır'
- CHP'li isim olayın perde arkasını açıkladı
- 'Vandalları kim koruyor?'
- Milli eğitim üzerinden adınızı kullanıyorlar
- Şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
- Metin Arolat’ın cenazesi ablasına teslim edildi
- 'Gizli servisin koruması altında olduğu' ortaya çıktı