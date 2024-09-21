Acı Tatlı Ekşi filminin konusu ne? Acı Tatlı Ekşi filminin oyuncuları kim?
Acı Tatlı Ekşi filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Acı Tatlı Ekşi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Acı Tatlı Ekşi filminin konusu ne? Acı Tatlı Ekşi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Acı Tatlı Ekşi filminin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyor. Filmin senaristliğini Buğra Gülsoy üstleniyor. Peki, Acı Tatlı Ekşi filminin konusu ne? Acı Tatlı Ekşi filminin oyuncuları kim?
ACI TATLI EKŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Birlikte büyüyen Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Murat yıllardır Duygu ile kavuşmanın hayalini kurar. Üniversiteden mezun olurken Duygu’ya evlenmek teklifi eder; fakat beklemediği bir cevapla karşılaşır. Duygu kendini evlenmek için hazır hissetmemektedir, gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. İki aşık bir anlaşma yapar; eğer beş yıl sonra ikisi de bekarsa evleneceklerdir. Yeniden birleşmek üzere ayrılan Murat ve Duygu için hayatın başka planları vardır.
ACI TATLI EKŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Özge Özpirinçci - Duygu
Buğra Gülsoy - Murat
Yusuf Akgün - Alper
Füsun Demirel
Füsun Demirel
Gözde Türkpençe - Elif
Osman Alkaş - Hakan
Rahmi Dilligil
Somer Karvan
ACI TATLI EKŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Acı Tatlı Ekşi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.
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