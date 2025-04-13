Armand filminin konusu ne? Armand filminin oyuncuları kim?
Armand filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Armand filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Armand filminin konusu ne? Armand filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Armand filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Halfdan Ullmann Tøndel üstleniyor. Peki, Armand filminin konusu ne? Armand filminin oyuncuları kim?
ARMAND FİLMİNİN KONUSU NE?
Okulları tatile girmeden hemen önce, 6 yaşındaki Armand ile okuldaki en yakın arkadaşı Jon hakkında çıkan bir suçlama ortalığı karıştırır. Ünlü bir oyuncu, eski can dostlar, ölü bir adam ve iki çocuğun karıştığı bir skandalın dilden dile yayılarak bomba gibi patlamasından endişe eden okul yönetimi, ebeveynleri alelacele toplantıya çağırır. Ancak gerçekte ne olduğunu okul yetkilileri de bilmemektedir. Şüphe ve arzunun, saplantılar ile çocukluğun kırılgan masumiyeti arasında sinsice dolandığı toplantı, kontrolden çıkar. Ebeveynler hakkındaki detaylar ve geçmişin sırları ortaya döküldükçe, olay daha da karmaşık bir hal alır.
ARMAND FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Renate Reinsve
Ellen Dorrit Petersen
Øystein Røger
Endre Hellestveit
Thea Lambrechts Vaulen
ARMAND FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Armand filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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