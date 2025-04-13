Drop: Kabul Et veya Reddet filminin konusu ne? Drop: Kabul Et veya Reddet filminin oyuncuları kim?

Drop: Kabul Et veya Reddet filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Drop: Kabul Et veya Reddet filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Drop: Kabul Et veya Reddet filminin konusu ne? Drop: Kabul Et veya Reddet filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Drop: Kabul Et veya Reddet filminin konusu ne? Drop: Kabul Et veya Reddet filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.04.2025 - 20:43

Drop: Kabul Et veya Reddet filminin yönetmen koltuğunda Christopher Landon oturuyor. Filmin senaristliğini Christopher Roach ve Jillian Jacobs üstleniyor. Peki, Drop: Kabul Et veya Reddet filminin konusu ne? Drop: Kabul Et veya Reddet filminin oyuncuları kim? 

DROP FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıllar sonra ilk randevusuna çıkan dul bir anne olan Violet, beklediğinden daha yakışıklı ve çekici olan randevusu Henry ile şık bir restorana geldiğinde rahatlar. Ancak Violet, telefonuna gelen anonim mesajlarla önce sinirlenmeye, sonra korkmaya başlar ve ikilinin kimyaları bozulmaya başlar. Violet’a kimseye söylememesi ve verilen talimatları takip etmesi söylenir, yoksa evinin güvenlik kameralarında gördüğü kapüşonlu kişi, Violet’ın küçük oğlunu ve bakıcı kız kardeşini öldürecektir. Violet, sevdiklerinin hayatlarını kurtarmak için tam olarak verilen talimatları yerine getirmek zorundadır. Görünmeyen zalimin son talimatı? Henry’i öldür.

DROP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Meghann Fahy

Brandon Sklenar

Violett Beane

Ed Weeks

Jeffery Self

Gabrielle Ryan

Fiona Browne

DROP FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Drop: Kabul Et veya Reddet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.


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