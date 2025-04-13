Amatör filminin konusu ne? Amatör filminin oyuncuları kim?
Amatör (The Amateur) filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Amatör filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Amatör filminin konusu ne? Amatör filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Amatör filminin yönetmen koltuğunda James Hawes oturuyor. Filmin senaristliğini Ken Nolan ve Gary Spinelli üstleniyor. Peki, Amatör filminin konusu ne? Amatör filminin oyuncuları kim?
AMATÖR FİLMİNİN KONUSU NE?
Yetkililerin harekete geçmeyi reddetmesi üzerine, Charlie işleri kendi eline alır ve sorumluları bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zekası, peşinden koşanlardan kaçmak ve intikamını almak için en güçlü silahı olacaktır.
AMATÖR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Rami Malek
Rachel Brosnahan
Laurence Fishburne
Holt McCallany
Jon Bernthal
Caitriona Balfe
Julianne Nicholson
Michael Stuhlbarg
Takehiro Hira
Adrian Martinez
Evan Milton
Tiffany Gray
AMATÖR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Amatör filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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