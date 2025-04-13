Yayınlanma: 13.04.2025 - 20:08

Güncelleme: 13.04.2025 - 20:08

Amatör filminin yönetmen koltuğunda James Hawes oturuyor. Filmin senaristliğini Ken Nolan ve Gary Spinelli üstleniyor. Peki, Amatör filminin konusu ne? Amatör filminin oyuncuları kim?

AMATÖR FİLMİNİN KONUSU NE?

Yetkililerin harekete geçmeyi reddetmesi üzerine, Charlie işleri kendi eline alır ve sorumluları bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zekası, peşinden koşanlardan kaçmak ve intikamını almak için en güçlü silahı olacaktır.

AMATÖR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rami Malek

Rachel Brosnahan

Laurence Fishburne

Holt McCallany

Jon Bernthal

Caitriona Balfe

Julianne Nicholson

Michael Stuhlbarg

Takehiro Hira

Adrian Martinez

Evan Milton

Tiffany Gray

AMATÖR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Amatör filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.