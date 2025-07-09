99 Ev filminin yönetmen koltuğunda Ramin Bahrani oturuyor. Filmin senaristliğini Ramin Bahrani, Amir Naderi üstleniyor. Peki, 99 Ev filminin konusu ne? 99 Ev filminin oyuncuları kim?

99 EV FİLMİNİN KONUSU NE?

Dennis Nash, hapisten yeni çıkmıştır. Geri döndüğü hayatı kaldığı yerden devam etmez. Ailesi, yaşadıkları evden çıkarılmıştır ve Dennis geri alabilmek için iş arar. Sonunda da Rick Carver adında bir emlakçının yanında çalışmaya başlar. Rick, Dennis'e aynı zamanda evini hacizden geri alabilmek için yasal ve yasadışı taktikler vermeyi de ihmal etmez.

99 EV FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Andrew Garfield

Michael Shannon

Laura Dern

Tim Guinee

J.D. Evermore

Juan Gaspard

Nicole Barré

Cullen Moss

Noah Lomax

Wayne Pére

Judd Lormand

John L. Armijo

Jayson Warner Smith

Tom Bui

99 EV FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

99 Ev filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.