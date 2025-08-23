A.B.İ. dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Durul Taylan, Yağmur Taylan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz, Melek Seven üstleniyor. A.B.İ. dizisinin nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, A.B.İ. dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? A.B.İ. dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

A.B.İ. DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, geçmişini ardında bırakıp kendi hayatını kuran bir doktorun yıllar sonra ailesiyle yeniden yüzleşmek zorunda kalmasıyla birlikte vicdanı ve mesleği arasında sıkışmış bir şekilde verdiği mücadeleyi takip ediyor.

A.B.İ. DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Kenan İmirzalıoğlu ve Diren Polatoğulları dizinin başrolünde yer alıyor.

A.B.İ. DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

A.B.İ. dizisi atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.