A.B.İ dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. A.B.İ dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, A.B.İ dizisinin yeni bölümü ne zaman? A.B.İ dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

A.B.İ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İzmir'de başarılı bir cerrah olan Doğan, acil serviste verdiği mücadelelerin ardından, yıllardır uzak durduğu ailesinin yanına dönmek zorunda kalır. Kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelen Doğan, geçmişte ardında bıraktığını sandığı hesaplarla yüzleşirken, Hancıoğlu ailesinin içindeki güç savaşlarının tam ortasında kalır. Bir yanda otoriter baba Tahir, diğer yanda hırslarıyla sınır tanımayan abisi Sinan…

Doğan'ın gelişi, aile içindeki dengeleri altüst ederken; adalet duygusuyla hareket eden genç ve güzel avukat Çağla, çok sevdiği Behram abisi nedeniyle istemeden de olsa bu kaosun içine sürüklenir. İkilinin yolları geri dönüşü olmayan bir biçimde kesişirken, kaderleri yeniden yazılmaya başlar. Devamında yaşanan beklenmedik gelişmeler ise Doğan'ı, istemese de ailesiyle planladığından çok daha uzun bir süre bir arada kalmaya sürükler.

A.B.İ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A.B.İ dizisinin 2. bölümü 19 Ocak Pazartesi akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.