A.B.İ. dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. A.B.İ. dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ne zaman? A.B.İ. dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

A.B.İ. DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hancıoğlu Yalısı'nda iftar sofrasında patlayan kriz, gecenin tüm dengelerini altüst eder. Yıllardır tek kelime etmeyen Mahinur'un aniden haykırması, hem aileyi hem de geçmişi sarsar. Doğan, Mahinur'u hayata döndürmek için mücadele ederken, Çağla ilk kez ablasının sesini duymanın umut ve korkusunu bir arada yaşar. Öte yandan Behram ise Mahinur'u yalıdan çıkarmak için harekete geçer. Ancak asıl fırtına; Yusuf Usta'nın öldüğü yerde yüzleşen Doğan ve Çağla tarafında kopar. Yıllardır saklanan gerçeği konuşurlar. Yusuf'un katili Tahir'dir ve Doğan o gece her şeye tanık olmuştur. Vicdan azabı ile yaşayan Doğan, bedel ödemeye hazır olduğunu söylerken; Çağla için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Mahinur'un Tahir Hancıoğlu'na saldırdığı iddiasıyla tutuklanması, hem Çağla'nın hem de Doğan'ın hayatını altüst eder. Ablasını savunmak için elinden geleni yapan Çağla, Mahinur'un suskunluğu karşısında çaresiz kalırken; Doğan mahkemede herkesi sarsacak bir gerçeği açıklayarak Tahir'in yıllar önce Mahinur'un babasının ölümündeki rolünü ortaya çıkarır. Bu açıklama Hancıoğlu ailesinde büyük bir krizi tetikler. Mahinur cezaevine gönderilirken Behram'ın öfkesi büyür, Çağla ile arasındaki hesaplaşma daha da sertleşir. Doğan ise hem Mahinur'u kurtarmak hem de geçmişte örtbas edilen suçların peşine düşmek için Çağla'nın yanında durur. Ancak Doğan'ın attığı bu adım, yalıda dengeleri altüst eder ve aile içinde geri dönüşü zor bir kırılmaya yol açar. Öte yandan Mahinur'un tutuklanması Melek'in tahliyesinin önünü açarken, Lamia'nın cezaevinde kurduğu karanlık plan yeni bir tehlikenin habercisi olur.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü 10 Mart Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.