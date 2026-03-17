A.B.İ. dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. A.B.İ. dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ne zaman? A.B.İ. dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

A.B.İ. DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mahinur'un Tahir Hancıoğlu'na saldırdığı iddiasıyla tutuklanması, hem Çağla'nın hem de Doğan'ın hayatını altüst eder. Ablasını savunmak için elinden geleni yapan Çağla, Mahinur'un suskunluğu karşısında çaresiz kalırken; Doğan mahkemede herkesi sarsacak bir gerçeği açıklayarak Tahir'in yıllar önce Mahinur'un babasının ölümündeki rolünü ortaya çıkarır. Bu açıklama Hancıoğlu ailesinde büyük bir krizi tetikler. Mahinur cezaevine gönderilirken Behram'ın öfkesi büyür, Çağla ile arasındaki hesaplaşma daha da sertleşir. Doğan ise hem Mahinur'u kurtarmak hem de geçmişte örtbas edilen suçların peşine düşmek için Çağla'nın yanında durur. Ancak Doğan'ın attığı bu adım, yalıda dengeleri altüst eder ve aile içinde geri dönüşü zor bir kırılmaya yol açar. Öte yandan Mahinur'un tutuklanması Melek'in tahliyesinin önünü açarken, Lamia'nın cezaevinde kurduğu karanlık plan yeni bir tehlikenin habercisi olur.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Doğan, ağır yaralanan abisi Sinan'ı hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışırken doktorların umudu kesmesine rağmen son bir hamleyle onu hayata döndürmeyi başarır. Ancak Sinan'ın durumu hala kritiktir. Bombayı yerleştiren kişi her ne kadar teslim olmuş görünse de Doğan bunun bir kurgu olduğuna inanır ve okları doğrudan Yılmaz'a çevirir. İkili arasında yaşanan sert yüzleşme sonrasında Yılmaz, Tahir'e olan bağlılığını açıkça dile getirirken Doğan, saldırının gerçek sorumlularını ortaya çıkarmaya kararlıdır. Öte yandan yalıda büyük bir sır saklanmaktadır. Tahir aslında komadan uyanmıştır fakat bunu kimsenin öğrenmesini istemez. Kara kutudaki sırların ve geçmiş günahların açığa çıkmasından korkan Tahir, perde arkasından oyunu yönetmeye devam eder. Tüm bu karmaşanın ortasında Doğan ve Çağla ise hem adaleti aramak hem de birbirlerine tutunmak zorunda kalır.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü 17 Mart Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.