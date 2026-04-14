A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ne zaman? A.B.İ. dizisinin son bölümünde ne oldu?

A.B.İ. DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Doğan, işlemediği bir suç yüzünden parmaklıklar ardında kalırken, karşısında bu oyunun asıl kurucusu olan Tahir'i bulur. Tahir, oğluna açık bir teklif sunar; ya ona boyun eğip "evlat" olmayı kabul edecek ya da içeride çürümeye razı olacaktır. Ancak Doğan artık korkan değil, savaşmayı seçen taraftadır. Dışarıda ise Çağla, Doğan'ı kurtarmak için zamana karşı bir mücadele verir. Elindeki deliller Doğan'ın masumiyetini kanıtlayabilecek güçtedir, fakat Tahir'in kurduğu düzen bu süreci her an sekteye uğratabilecek kadar güçlüdür. Buna rağmen Çağla geri adım atmaz ve bu savaşı akılla kazanmak için planını kurar. Öte yandan Tahir, yalnızca Doğan'ı hapiste tutmakla kalmaz; aileyi tamamen kontrol altına almak için yeni hamleler yapar. Mahinur'un özgürlüğüne kavuşması kısa süreli bir umut yaratırken, geçmişin gölgeleri peşlerini bırakmaz. Behram'ın takıntılı yaklaşımı ve Tahir'in gizli planları her anlamda işleri zorlaştırır.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ağır yaralanan Doğan'ın yalıda gözlerini açmasıyla başlayan bölümde, aile içindeki dengeler geri dönülmez şekilde sarsılır. Melek'in Yılmaz'la evlenmeye zorlanmasının ardındaki sırlar yavaş yavaş açığa çıkarken, Doğan kardeşinin büyük bir yük taşıdığını fark eder ve onu korumak adına kendi hayatını feda etmeye hazır bir noktaya gelir. Bu sırada Genco, Tahir'in emriyle ölümle burun buruna gelirken, Çağla iki ateş arasında kalıp hem Doğan'ı hem Genco'yu kurtarmaya çalışır. Tahir'in baskısıyla gerçekleşen nikâh, Melek için bir teslimiyet değil, abisini kurtarmak adına verdiği bir bedeldir. Adliyede Doğan suçu üstlenmeye hazırlanırken, son anda Tahir'in ifadesini değiştirmesi dengeleri altüst eder ve Doğan özgürlüğüne kavuşur. Ancak bu kararın ardındaki gerçek niyet ve Melek'in taşıdığı suçun ağırlığı, aile içindeki çatışmayı daha da derinleştirerek yeni bir hesaplaşmanın kapısını aralar.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü 14 Nisan Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.