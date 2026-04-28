A.B.İ. dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. A.B.İ. dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ne zaman? A.B.İ. dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

A.B.İ. DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ağır yaralanan Doğan'ın yalıda gözlerini açmasıyla başlayan bölümde, aile içindeki dengeler geri dönülmez şekilde sarsılır. Melek'in Yılmaz'la evlenmeye zorlanmasının ardındaki sırlar yavaş yavaş açığa çıkarken, Doğan kardeşinin büyük bir yük taşıdığını fark eder ve onu korumak adına kendi hayatını feda etmeye hazır bir noktaya gelir. Bu sırada Genco, Tahir'in emriyle ölümle burun buruna gelirken, Çağla iki ateş arasında kalıp hem Doğan'ı hem Genco'yu kurtarmaya çalışır. Tahir'in baskısıyla gerçekleşen nikâh, Melek için bir teslimiyet değil, abisini kurtarmak adına verdiği bir bedeldir. Adliyede Doğan suçu üstlenmeye hazırlanırken, son anda Tahir'in ifadesini değiştirmesi dengeleri altüst eder ve Doğan özgürlüğüne kavuşur. Ancak bu kararın ardındaki gerçek niyet ve Melek'in taşıdığı suçun ağırlığı, aile içindeki çatışmayı daha da derinleştirerek yeni bir hesaplaşmanın kapısını aralar.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Doğan, Şimşek'in verdiği 24 saatlik ölüm tehdidiyle ailesini korumak için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişir. Kimin hedefte olduğu belirsizken, aile üyeleri birer birer tehlikenin içine çekilir. Bu sırada Melek, aşkı uğruna çıktığı yolda büyük bir tuzağın ortasında kaldığını fark eder ve hayatta kalmak için zor bir eşikte durur. Öte yandan Doğan'ın babasıyla kurduğu yeni bağ, Çağla'yla ilişkisini geri dönülmez bir kopuşa sürükler. Aşk, öfke ve hayal kırıklığı iç içe geçerken, iki taraf da kendi yalnızlığıyla yüzleşir. Aile içindeki sırlar açığa çıkıp dengeler altüst olurken geri sayım başlar; 24 saatin sonunda Hancıoğlu ailesinden birinin ölmesi tehdidi, herkesi geri dönülmez bir felaketin içine sürükleyecektir.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.