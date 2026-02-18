Acil İniş filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jae-rim Han üstleniyor. Peki, Acil İniş filminin konusu ne? Acil İniş filminin oyuncuları kim?

ACİL İNİŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Acil İniş, bir uçuş sırasında terör olayının meydana gelmesiyle yaşananları konu ediyor. Kimliği belirsiz bir adamın bir uçağa terör saldırısı düzenleyeceği yönünde bir haber alan komiser In-ho, araştırmaya başlar. In-ho çok geçmeden şüphelinin KI501 sefer sayılı uçakta olduğunu keşfeder. Uçak, Incheon Havaalanı’ndan Hawaii’ye doğru yola çıktıktan bir süre sonra bir adam, gizemli bir şekilde ölünce uçağın için kaos meydana gelir. Uçak için iniş isteği yapılsa da tüm havalimanları bunu reddeder. Bu durum üzerine Ulaştırma Bakanı Sook-hee, uçağı güvenli bir şekilde indirmek için Terörle Mücadele ekipleri ile acil durum toplantı gerçekleştirir.

ACİL İNİŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Song Kang-Ho

Lee Byung-Hun

Do-Yeon Jeon

Nam-Gil Kim

Si-wan Yim

Soo-jin Kim

Hae-Joon Park

Michael Davis

John D. Michaels

ACİL İNİŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Acil İniş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.