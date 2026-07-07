Acımasız filminin yönetmen koltuğunda Bora Egemen oturuyor. Filmin senaristliğini ise Bibi Naceri, Emmanuel Prévost ve Jean-marc Souvira üstleniyor. Peki, Acımasız filminin konusu ne? Acımasız filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ACIMASIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Marek, uyuşturucu çetesi tarafından öldürülen en iyi dostu ve aynı zamanda partnerinin intikamını almaya yemin eder. Bu Sırada “Go Fast” yöntemini kullanarak Fas’tan haşhaşları çıkartan çeteyi hedef alan bir görevde gizli ajan olarak çalışması teklif edilir. İçinde uyuşturucu olan ağır ve sert arabalarla İspanya’dan Fransa’ya yarış başlar.

ACIMASIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Olivier Gourmet

Roschdy Zem

David Saracino

Mourade Zeguendi

Jean-Michel Fête

Jil Milan

ACIMASIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Acımasızfilminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.