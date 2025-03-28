Acıya Yer Yok filminin konusu ne? Acıya Yer Yok filminin oyuncuları kim?
Acıya Yer Yok (Novocaine) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Acıya Yer Yok filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Acıya Yer Yok filminin konusu ne? Acıya Yer Yok filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Acıya Yer Yok filminin yönetmen koltuğunda Dan Berk ve Robert Olsen oturuyor. Filmin senaristliğini Lars Jacobson üstleniyor. Peki, Acıya Yer Yok filminin konusu ne? Acıya Yer Yok filminin oyuncuları kim?
ACIYA YER YOK FİLMİNİN KONUSU NE?
Hayallerindeki kız kaçırılınca, sıradan bir adam olan Nate (Jack Quaid) acıyı hissedememe yeteneğini onu geri almak için verdiği mücadelede beklenmedik bir güce dönüştürür.
ACIYA YER YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jack Quaid
Amber Midthunder
Matt Walsh
Jacob Batalon
Betty Gabriel
Evan Hengst
Conrad Kemp
Ray Nicholson
Craig Jackson
Lou Beatty Jr.
Garth Collins
Tristan De Beer
Etiketler: #konusu nedir?
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