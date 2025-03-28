Yayınlanma: 28.03.2025 - 21:22

Güncelleme: 28.03.2025 - 21:22

Acıya Yer Yok filminin yönetmen koltuğunda Dan Berk ve Robert Olsen oturuyor. Filmin senaristliğini Lars Jacobson üstleniyor. Peki, Acıya Yer Yok filminin konusu ne? Acıya Yer Yok filminin oyuncuları kim?

ACIYA YER YOK FİLMİNİN KONUSU NE?

Hayallerindeki kız kaçırılınca, sıradan bir adam olan Nate (Jack Quaid) acıyı hissedememe yeteneğini onu geri almak için verdiği mücadelede beklenmedik bir güce dönüştürür.

ACIYA YER YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jack Quaid

Amber Midthunder

Matt Walsh

Jacob Batalon

Betty Gabriel

Evan Hengst

Conrad Kemp

Ray Nicholson

Craig Jackson

Lou Beatty Jr.

Garth Collins

Tristan De Beer