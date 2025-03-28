Yayınlanma: 28.03.2025 - 18:31

Güncelleme: 28.03.2025 - 18:31

Blade: Trinity filminin yönetmen koltuğunda David S. Göyer oturuyor. Filmin senaristliğini David S. Goyer, Marv Wolfman üstleniyor. Peki, Blade: Trinity filminin konusu ne? Blade: Trinity filminin oyuncuları kim?

BLADE: TRINITY FİLMİNİN KONUSU NE?

Serinin son bölümünde sorunlar oldukça fazlalaşıyor. Vampirlerin çabaları ile uyandırılan Dracula uyandırılma sebebinin Blade olduğunu öğrenir ve kendisini Dracula ile inanılmaz bir savaş içerisinde bulan Blade'e destek sözü veren ekiple birlikte iş başına koyulurlar ancak Dracula sıradan bir düşman olmadığını çok sürmeden belli eder.

BLADE: TRINITY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jessica Biel

Dominic Purcell

Ryan Reynolds

David S. Goyer

Patton Oswalt

James Remar

Natasha Lyonne

Parker Posey

Wesley Snipes

John Ashker

Eric Bogosian

Françoise Yip

Callum Keith Rennie

John Michael Higgins

Christopher Heyerdahl

Camille Martinez

Paul Wu

Kett Turton

Alejandro Rae

Scott Heindl

BLADE: TRINITY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Blade: Trinity filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.