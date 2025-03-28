Blade: Trinity filminin konusu ne? Blade: Trinity filminin oyuncuları kim?
Blade: Trinity filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Blade: Trinity filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Blade: Trinity filminin konusu ne? Blade: Trinity filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Blade: Trinity filminin yönetmen koltuğunda David S. Göyer oturuyor. Filmin senaristliğini David S. Goyer, Marv Wolfman üstleniyor. Peki, Blade: Trinity filminin konusu ne? Blade: Trinity filminin oyuncuları kim?
BLADE: TRINITY FİLMİNİN KONUSU NE?
Serinin son bölümünde sorunlar oldukça fazlalaşıyor. Vampirlerin çabaları ile uyandırılan Dracula uyandırılma sebebinin Blade olduğunu öğrenir ve kendisini Dracula ile inanılmaz bir savaş içerisinde bulan Blade'e destek sözü veren ekiple birlikte iş başına koyulurlar ancak Dracula sıradan bir düşman olmadığını çok sürmeden belli eder.
BLADE: TRINITY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jessica Biel
Dominic Purcell
Ryan Reynolds
David S. Goyer
Patton Oswalt
James Remar
Natasha Lyonne
Parker Posey
Wesley Snipes
John Ashker
Eric Bogosian
Françoise Yip
Callum Keith Rennie
John Michael Higgins
Christopher Heyerdahl
Camille Martinez
Paul Wu
Kett Turton
Alejandro Rae
Scott Heindl
BLADE: TRINITY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Blade: Trinity filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!
- AKP'nin 'iki kayyum' planı nasıl bozuldu?
- Berkay Gezgin hakkında yeni gelişme
- Mahkemeden o siteye erişim engeli!
- Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti
- Macron'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- ABD'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' çıkışı
- Devlet Bahçeli'den flaş 'İBB' açıklaması
- Avukat Pehlivan'a 'yurt dışına çıkış yasağı' talebi!
- AKP'li Hasan Kaçan'dan Pikachu'ya tepki!