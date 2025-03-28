Yayınlanma: 28.03.2025 - 19:05

Güncelleme: 28.03.2025 - 19:05

Beşikten Mezara filminin yönetmen koltuğunda Andrzej Bartkowiak oturuyor. Filmin senaristliğini John O'Brien üstleniyor. Peki, Beşikten Mezara filminin konusu ne? Beşikten Mezara filminin oyuncuları kim?

BEŞİKTEN MEZARA FİLMİNİN KONUSU NE?

İşinin uzmanlarından oluşan şehirli bir hırsızlık çetesi liderinin (DMX) kızı kaçırılır. Kızını kaçıranlar onu elmaslarla değiştirmek istemektedirler. Kızını kurtarmak isteyen lider Tayvan İstihbaratında görevli bir memur (Jet Li) ile alışılmadık bir ittifaka girer. Böylece bu ilginç takımın, yeni bir ölümcül savaş silahının dağılmasına neden olacak konumdaki, kıymetli elmasları bulmak için zamana karşı yarışı başlar.

BEŞİKTEN MEZARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jet Li

DMX

Mark Dacascos

Kelly Hu

Anthony Anderson

BEŞİKTEN MEZARA FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Beşikten Mezara filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.