Yüz Numaralı Adam filminin konusu ne, oyuncuları kim? Yüz Numaralı Adam filmi ne zaman, nerede çekildi?
Yüz Numaralı Adam filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yüz Numaralı Adam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yüz Numaralı Adam filminin konusu ne, oyuncuları kim? Yüz Numaralı Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
Yüz Numaralı Adam filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Osman F. Seden üstleniyor. Peki, Yüz Numaralı Adam filminin konusu ne, oyuncuları kim? Yüz Numaralı Adam filmi ne zaman, nerede çekildi?
YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, ancak saflığı nedeniyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Ayşe tarafından trende görülür ve reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.
YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal - Şaban Erkök
Oya Aydoğan - Ayşe
Cem Erman - Reklamcı Can
Ali Şen - Sütçü Ali
Reha Yurdakul - Komiser
Süleyman Turan - TV Spikeri
Feridun Şavlı - Tuncer
Leman Akçatepe - Şaban'ın Annesi
Orhan Elmas - Avukat
Asım Par - Şerif
Osman F. Seden - Patron
Oya Akkartal - Zeynep
Kudret Karadağ - Kasap Hayri Koç
Memduh Ünsal - Patron
Zeki Sezer - Patron
Hakkı Kıvanç - Kahveci
Niyazi Vanlı - Terzi
Erdoğan Seren - Kasap Hayri'nin arkadaşı
Yusuf Çetin - Trendeki tacizci
Renan Fosforoğlu - Müteahhi
Yaşar Şener - Müteahhit
Yılmaz Kurt - Ustabaşı
İhsan Bayraktar - Bakkal
Nermin Özses - Şikayetçi Kadı
Nuri Tuğ - Trendeki yaşlı adam
Sıdıka Duruer - Şikayetçi kadın
Ali Demirel - Polis
Osman Han - Gazeteci
Cevdet Arıkan - Gazeteci
Mehmet Uğur - Karateci
Günay Güner - Can'ın adamı
Ahmet Sert - Mahalleli
Kadir Kök - Can'ın adamı
Tevfik Şen - Can'ın adamı
Sabahat İzgü - Mahalleli
Ayten Koçak - Mahalleli
YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Yüz Numaralı Adam filmi 1978 yılında izleyicisi ile buluştu.
YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Yüz Numaralı Adam filmi İstanbul'da çekildi.
YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Yüz Numaralı Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.
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