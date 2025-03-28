Yayınlanma: 28.03.2025 - 20:21

Güncelleme: 28.03.2025 - 20:21

Yüz Numaralı Adam filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Osman F. Seden üstleniyor. Peki, Yüz Numaralı Adam filminin konusu ne, oyuncuları kim? Yüz Numaralı Adam filmi ne zaman, nerede çekildi?

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, ancak saflığı nedeniyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Ayşe tarafından trende görülür ve reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Şaban Erkök

Oya Aydoğan - Ayşe

Cem Erman - Reklamcı Can

Ali Şen - Sütçü Ali

Reha Yurdakul - Komiser

Süleyman Turan - TV Spikeri

Feridun Şavlı - Tuncer

Leman Akçatepe - Şaban'ın Annesi

Orhan Elmas - Avukat

Asım Par - Şerif

Osman F. Seden - Patron

Oya Akkartal - Zeynep

Kudret Karadağ - Kasap Hayri Koç

Memduh Ünsal - Patron

Zeki Sezer - Patron

Hakkı Kıvanç - Kahveci

Niyazi Vanlı - Terzi

Erdoğan Seren - Kasap Hayri'nin arkadaşı

Yusuf Çetin - Trendeki tacizci

Renan Fosforoğlu - Müteahhi

Yaşar Şener - Müteahhit

Yılmaz Kurt - Ustabaşı

İhsan Bayraktar - Bakkal

Nermin Özses - Şikayetçi Kadı

Nuri Tuğ - Trendeki yaşlı adam

Sıdıka Duruer - Şikayetçi kadın

Ali Demirel - Polis

Osman Han - Gazeteci

Cevdet Arıkan - Gazeteci

Mehmet Uğur - Karateci

Günay Güner - Can'ın adamı

Ahmet Sert - Mahalleli

Kadir Kök - Can'ın adamı

Tevfik Şen - Can'ın adamı

Sabahat İzgü - Mahalleli

Ayten Koçak - Mahalleli

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Yüz Numaralı Adam filmi 1978 yılında izleyicisi ile buluştu.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yüz Numaralı Adam filmi İstanbul'da çekildi.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yüz Numaralı Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.