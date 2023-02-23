Acun TV8 ve Exxen için alınan yeni kararı ilan etti! Kimse beklemiyordu

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 19:36

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 19:36

Acun Medya ve TV8'in sahibi Acun Ilıcalı deprem bölgesindeki vatandaşlar için bir büyük bağış daha yapma kararı aldı. Daha önce hem Ahbap hem de AFAD aracılığıyla desteklerini sürdüren Acun'dan yeni bir hamle geldi. İşte Acun'un yapacağı bağışla ilgili karar

HERKES SEFERBER OLDU

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açmış ve binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Binlerce vatandaş ise evsiz kalmıştı. 10 kentin yeniden inşası ve deprem felaketinde zarar gören vatandaşlar için ülke genelinde yardım seferberliği başlatıldı.

Acun Ilıcalı'da yardımlarını esirgemeyen ünlü isimler arasında yer alıyor. Acun'un son hamlesi ise kimsenin beklemediği bir hamle geldi.

REKLAM GELİRİNİ BAĞIŞLAYACAK

İlk etapta şarkıcı Haluk Levent aracılığıyla, Ahbap'a 100 tır ve 5 milyon TL veren Acun Ilıcalı daha sonra ise AFAD'a 5 milyon TL nakit bağış yapmıştı.

Acun Ilıcalı'nın bu kezde sahibi olduğu TV8 kanalı ve Exxen platformunun gelirini bağışlama kararı aldı.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı;

EXXEN platformunda yayınlanan maçların bu hafta TV8'de yayınlanacağını duyuran Acun Ilıcalı, hafta boyunca TV8 kanalının elde edeceği reklam gelirinin tamamının depremzede vatandaşlar için bağışlanacağını duyurdu.







