Ada (The Island) filminin konusu ne? Ada filminin oyuncuları kim?

Ada filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Filmin senaristliğini Alex Kurtzman, Caspian Tradwell-Owen üstleniyor. Peki, Ada filminin konusu ne? Ada filminin oyuncuları kim?
ADA FİLMİNİN KONUSU NE?
2019 yılında bir paralı asker, kaderleri hakkındaki gerçeği öğrendikten sonra bir araştırma merkezinden kaçan bir kadın ve adamın peşine takılır.
ADA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ewan McGregor
Scarlett Johansson
Sean Bean
Djimon Hounsou
Steve Buscemi
Mary Castro
Siobhan Flynn
Kathleen Rose Perkins
Kevin Mccorkle
Gary Nickens
Troy Blendell
Noa Tishby
Ethan Phillips
Jamie Mcbride
Brian Stepanek
Michael Clarke Duncan
ADA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ada filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.