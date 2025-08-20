Ada (The Island) filminin konusu ne? Ada filminin oyuncuları kim?

Ada filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Filmin senaristliğini Alex Kurtzman, Caspian Tradwell-Owen üstleniyor. Peki, Ada filminin konusu ne? Ada filminin oyuncuları kim?

ADA FİLMİNİN KONUSU NE?

2019 yılında bir paralı asker, kaderleri hakkındaki gerçeği öğrendikten sonra bir araştırma merkezinden kaçan bir kadın ve adamın peşine takılır.

ADA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ewan McGregor

Scarlett Johansson

Sean Bean

Djimon Hounsou

Steve Buscemi

Mary Castro

Siobhan Flynn

Kathleen Rose Perkins

Kevin Mccorkle

Gary Nickens

Troy Blendell

Noa Tishby

Ethan Phillips

Jamie Mcbride

Brian Stepanek

Michael Clarke Duncan

ADA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ada filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.