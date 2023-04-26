Aktris dizisi konusu nedir? Aktris dizisi oyuncuları kimler? Aktris dizisi ne zaman, hangi platformda yayımlanacak?

Yayınlanma: 26.04.2023 - 10:30

Güncelleme: 26.04.2023 - 11:28

Aktris dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Aktris dizisi konusu nedir? Aktris dizisi oyuncuları kimler? Aktris dizisi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

AKTRİS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye’nin en ünlü oyuncularından birinin gündüz ışıltılı hayatını, gece ise karanlık dünyasına geçişini gösteren bir dizi olan Aktris, izleyenleri kadın bir seri katilin dünyasının içerisine daldıracak.

AKTRİS DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz

Uraz Kaygılaroğlu

Tolga Tekin

Ahmet Rıfat Sungur

Şebnem Hassanisoughi

İpek Çiçek

Serhat Kılıç

AKTRİS DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ PLATFORMDA YAYIMLANACAK?

Başrollerini Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı 'Aktris', 31 Mayıs’ta Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde Disney Plus'ta yayına girecek.