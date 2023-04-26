Aktris dizisi konusu nedir? Aktris dizisi oyuncuları kimler? Aktris dizisi ne zaman, hangi platformda yayımlanacak?
Aktris dizisinin yeni tanıtım videosunun yayımlanmasıyla dizi severler Aktris dizisi hakkında araştırmalara başladı. Aktris dizisinin konusu, oyuncuları ve hangi platformda yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Aktris dizisi konusu nedir? Aktris dizisi oyuncuları kimler? Aktris dizisi hangi platformda?
Aktris dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Aktris dizisi konusu nedir? Aktris dizisi oyuncuları kimler? Aktris dizisi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
AKTRİS DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Türkiye’nin en ünlü oyuncularından birinin gündüz ışıltılı hayatını, gece ise karanlık dünyasına geçişini gösteren bir dizi olan Aktris, izleyenleri kadın bir seri katilin dünyasının içerisine daldıracak.
AKTRİS DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Pınar Deniz
Uraz Kaygılaroğlu
Tolga Tekin
Ahmet Rıfat Sungur
Şebnem Hassanisoughi
İpek Çiçek
Serhat Kılıç
AKTRİS DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ PLATFORMDA YAYIMLANACAK?
Başrollerini Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı 'Aktris', 31 Mayıs’ta Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde Disney Plus'ta yayına girecek.
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