Güvenlik Duvarı filmi konusu nedir? Güvenlik Duvarı filmi oyuncuları kim?
Güvenlik Duvarı (Firewall) filmi Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Firewall filminin konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Güvenlik Duvarı filmi konusu nedir? Güvenlik Duvarı filmi oyuncuları kim?
Güvenlik Duvarı (Firewall) filminin yönetmen koltuğunda Richard Loncraine oturuyor. Filmin senaryosunu Joe Forte kaleme aldı. Güvenlik Duvarı filminin konusu ve oyuncu kadrosu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güvenlik Duvarı filmi konusu nedir? Güvenlik Duvari filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
GÜVENLİK DUVARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Jack Stanfield’ın ailesi rehin alınmıştır. Dünya çapındaki bir bankada üst düzey bilgisayar güvenlik uzmanı olan bu adamın ailesine olan düşkünlüğünü yakalayan iddialı soyguncu Bill Cox, söz konusu bankadan yüklü miktarda para götürebilmek için Jack’in ailesini rehin tutmaktadır. Ancak Jack, adamın istediği parayı hesabına gönderirse serbest bırakacağını söyler. Jack bir yandan bankadan para alarak çare olmaya çalışıp diğer yandan da bu soyguncuyu yakalamak uğrunda farklı yöntemlere başvurur. Ancak karşısında ziyadesi ile zeki ve usta bir soyguncu vardır.
GÜVENLİK DUVARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
David Lewis - Rich
Robert Patrick - Gary Mitchell
Robert Forster - Harry Romano
Alan Arkin - Arlin Forester
Carly Schroeder - Sarah Stanfield
Jimmy Bennett - Andrew Stanfield
Matthew Currie Holmes - Bobby
Eric Keenleyside - Allan Hughes
Ken Tremblett - Bob
GÜVENLİK DUVARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Güvenlik Duvarı (Firewall) filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
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