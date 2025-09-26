Adalet 2 filminin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Filmin senaristliğini Richard Wenk üstleniyor. Peki, Adalet 2 filminin konusu ne? Adalet 2 filminin oyuncuları kim?

ADALET 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Eğer bir sorununuz varsa ve gidecek kimseniz yoksa, Robert McCall size yardım edecektir: O, adalet sağlayıcıdır. McCall dövülmüş, sömürülmüş ve zulüm görmüşlere şaşmaz bir adalet sunarak yardım edegelmiştir. Fakat bu kez, McCall'un tehlikeli geçmişi bizzat kendi yakın çevresine ulaştığında, skoru eşitlemek için tüm yeteneklerine ihtiyacı olacaktır. Ve bu kez, onu yok etmek için hiçbir engel tanımayacak suikastçılarla yüzleşmek zorundadır.

ADALET 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Denzel Washington

Pedro Pascal

Bill Pullman

Melissa Leo

Ashton Sanders

ADALET 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Adalet 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.