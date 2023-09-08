Şeker Portakalı filminin konusu ne? Şeker Portakalı filminin oyuncuları kim?

Şeker Portakalı (My Sweet Orange Tree) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şeker Portakalı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Şeker Portakalı filminin konusu ne? Şeker Portakalı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 10:24
Şeker Portakalı filminin konusu ne? Şeker Portakalı filminin oyuncuları kim?
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Şeker Portakalı filminin yönetmen koltuğunda Marcos Bernstein oturuyor. Senaristliğini Melanie Dimantas üstleniyor. Peki, Şeker Portakalı filminin konusu ne? Şeker Portakalı filminin oyuncuları kim? 

ŞEKER PORTAKALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Brezilya'da geçen hikayede sekiz yaşındaki küçük Zezé'nin hikayesine konuk oluyoruz. Zezé şehir dışında bir kasabada, oldukça büyük ekonomik sıkıntılar çeken bir ailenin çocuğudur. Son derece hassas ve olgun olan Zezé'nin en sevdiği şey hayalgücüyle başbaşa kalıp yeni hikayeler üretmektir. Yeni taşındıkları evde karşısına çıkan portakal ağacı ise tam anlamıyla sığınabileceği tek varlık olur. Karşısına çıkan zorlukları aşabilmenin tek yolu portakal ağacının dallarının altındadır; bu ağaç güvenebileceği, sırlarını, korkularını ve sevincini paylaşabileceği tek şey olmuştur artık.

ŞEKER PORTAKALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

José De Abreu

João Guilherme Ávila

Caco Ciocler

Eduardo Dascar

Ricardo Bravo

Eduardo Moreira

Emiliano Queiroz

ŞEKER PORTAKALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şeker Portakalı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.


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Şeker Portakalı My Sweet Orange Tree konusu nedir?

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