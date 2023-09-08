Yayınlanma: 08.09.2023 - 10:11

Güncelleme: 08.09.2023 - 10:11

Göl Evi filminin yönetmen koltuğunda Alejandro Agresti oturuyor. Senaristliğini David Auburn üstleniyor. Peki, Göl Evi filminin konusu ne? Göl Evi filminin oyuncuları kim?



GÖL EVİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Hayatında bir değişiklik yapma vaktinin geldiğini hisseden Dr. Kate Forster stajını tamamladığı yerel İllinois hastanesinden ayrılarak hasta trafiğinin yoğun olduğu Chicago'da bir hastanede çalışmayı kabul eder. Geride bırakmaktan üzüntü duyduğu tek şey kiralamış olduğu güzel evdir. Kate şehre doğru yola çıkmadan önce evin bir sonraki sakini için posta kutusuna bir not bırakır. Bu notta kendisine gelen mektuplar için yeni adresini bırakır ve kapının üzerindeki gizemli pati izlerinin kendisi taşınırken de orada olduğunu açıklar. Evin yeni kiracısı Alex eve geldiğinde ise hiçbir yerde pati izinden eser yoktur. Kate ve Alex göl evinin posta kutusu aracılığıyla yazışmayı sürdürürken, inanılmaz ve imkansız bir şekilde iki ayrı yılda yaşadıklarını görür.

GÖL EVİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keanu Reeves - Alex Wyler

Sandra Bullock - Kate Forster

Shohreh Aghdashloo - Anna

Frank Caeti - Katı Patron

Aliyah Carr - Kız Hasta

Christopher Plummer - Simon Wyler

Lynn Collins - Mona

Dylan Walsh - Morgan

Scott Elias - Doug

Ebon Moss-Bachrach - Henry Wyler

Cynthia Kaye McWilliams

GÖL EVİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Göl Evi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.