Göl Evi filminin konusu ne? Göl Evi filminin oyuncuları kim?
Göl Evi (The Lake House) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Göl Evi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Göl Evi filminin konusu ne? Göl Evi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Göl Evi filminin yönetmen koltuğunda Alejandro Agresti oturuyor. Senaristliğini David Auburn üstleniyor. Peki, Göl Evi filminin konusu ne? Göl Evi filminin oyuncuları kim?
GÖL EVİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Hayatında bir değişiklik yapma vaktinin geldiğini hisseden Dr. Kate Forster stajını tamamladığı yerel İllinois hastanesinden ayrılarak hasta trafiğinin yoğun olduğu Chicago'da bir hastanede çalışmayı kabul eder. Geride bırakmaktan üzüntü duyduğu tek şey kiralamış olduğu güzel evdir. Kate şehre doğru yola çıkmadan önce evin bir sonraki sakini için posta kutusuna bir not bırakır. Bu notta kendisine gelen mektuplar için yeni adresini bırakır ve kapının üzerindeki gizemli pati izlerinin kendisi taşınırken de orada olduğunu açıklar. Evin yeni kiracısı Alex eve geldiğinde ise hiçbir yerde pati izinden eser yoktur. Kate ve Alex göl evinin posta kutusu aracılığıyla yazışmayı sürdürürken, inanılmaz ve imkansız bir şekilde iki ayrı yılda yaşadıklarını görür.
GÖL EVİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Keanu Reeves - Alex Wyler
Sandra Bullock - Kate Forster
Shohreh Aghdashloo - Anna
Frank Caeti - Katı Patron
Aliyah Carr - Kız Hasta
Christopher Plummer - Simon Wyler
Lynn Collins - Mona
Dylan Walsh - Morgan
Scott Elias - Doug
Ebon Moss-Bachrach - Henry Wyler
Cynthia Kaye McWilliams
GÖL EVİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Göl Evi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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