Sil Baştan Kaynanam filminin konusu ne? Sil Baştan Kaynanam filminin oyuncuları kim?
Sil Baştan Kaynanam filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sil Baştan Kaynanam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sil Baştan Kaynanam filminin konusu ne? Sil Baştan Kaynanam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sil Baştan Kaynanam filminin yönetmen koltuğunda Raşit Çelikezer oturuyor. Senaristliğini Barış Başar üstleniyor. Peki, Sil Baştan Kaynanam filminin konusu ne? Sil Baştan Kaynanam filminin oyuncuları kim?
SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Ceylan, evlendiğinde kocası Ünal’ın ailesi ile birlikte yas¸adıgˆı Tırpan Konagˆı'na taşınır. Üç görümce ve bir kaynana ile bir arada yas¸amak durumda kalan Ceylan için kâbus dolu günler bas¸layacaktır.
SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Alper Saldıran
Algı Eke
Zeynep Eronat
Asuman Dabak
Yeşim Dalgıçer
Gökçe Özyol
Ünal Yeter
Ömer Kurt
Barış Başar
Hakan Bulut
Derya Şen
Elif Melda Yılmaz
Irmak Aydın
Emir Sefa Yıldırım
Billur Yılmaz
SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sil Baştan Kaynanam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.
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