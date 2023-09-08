Yayınlanma: 08.09.2023 - 10:03

Güncelleme: 08.09.2023 - 10:03

Sil Baştan Kaynanam filminin yönetmen koltuğunda Raşit Çelikezer oturuyor. Senaristliğini Barış Başar üstleniyor. Peki, Sil Baştan Kaynanam filminin konusu ne? Sil Baştan Kaynanam filminin oyuncuları kim?

SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Ceylan, evlendiğinde kocası Ünal’ın ailesi ile birlikte yas¸adıgˆı Tırpan Konagˆı'na taşınır. Üç görümce ve bir kaynana ile bir arada yas¸amak durumda kalan Ceylan için kâbus dolu günler bas¸layacaktır.

SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alper Saldıran

Algı Eke

Zeynep Eronat

Asuman Dabak

Yeşim Dalgıçer

Gökçe Özyol

Ünal Yeter

Ömer Kurt

Barış Başar

Hakan Bulut

Derya Şen

Elif Melda Yılmaz

Irmak Aydın

Emir Sefa Yıldırım

Billur Yılmaz

SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sil Baştan Kaynanam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.