Adalet Birliği (Justice League) filminin konusu ne? Adalet Birliği filminin oyuncuları kim?

Adalet Birliği filminin yönetmen koltuğunda Zack Snyder oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Terrio, Joss Whedon üstleniyor. Peki, Adalet Birliği filminin konusu ne? Adalet Birliği filminin oyuncuları kim?

ADALET BİRLİĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

DC öykü evrenini kapsamlı bir biçimde perdeye yansıtma projesinin en önemli ayaklarından biri olan Justice League, çizgi serideki en önemli kahramanları bir araya getiriyor. Superman'in fedakarlıklarından ilham alan Batman'in insanlığa olan inancı toparlanmıştır. Yeni müttefiki Wonder Woman ile insanlığın kaderi için savaşmaya hazırlardır. Ancak karşılarına çıkan yeni tehditin büyüklüğü karşısında kendilerini süper güçlü bir takım toplamak için çok kısa bir süreleri kalmış bir halde bulurlar. Ancak bu süper kahraman ekibi dünyayı kurtarmak için yeterli olacak mıdır? Batman, Superman, Wonder Woman, Flash ve Aquaman gibi DC evreninin süper "yıldızlarını" bir araya getren filmin yönetmen koltuğunda, çizgi uyarlamalar konusunda uzman kabul edebileceğimiz Zack Snyder oturuyor.

ADALET BİRLİĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ben Affleck

Henry Cavill

Gal Gadot

Ezra Miller

Jason Momoa

Ray Fisher

Amy Adams

Jeremy Irons

ADALET BİRLİĞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Adalet Birliği filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.