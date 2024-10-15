Adalet Savaşçısı filminin konusu ne? Adalet Savaşçısı filminin oyuncuları kim?

Adalet Savaşçısı (Mercenary For Justice) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Adalet Savaşçısı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Adalet Savaşçısı filminin konusu ne? Adalet Savaşçısı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Adalet Savaşçısı filminin konusu ne? Adalet Savaşçısı filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 19:24

Adalet Savaşçısı filminin yönetmen koltuğunda Don E. FauntLeRoy oturuyor. Filmin senaristliğini Steve Collins üstleniyor. Peki, Adalet Savaşçısı filminin konusu ne? Adalet Savaşçısı filminin oyuncuları kim? 

ADALET SAVAŞÇISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Parayla tutulmuş bir tim; dünyanın en ünlü uyuşturucu satıcılarından birinin oğlunu kaçırmak amacıyla Doğu Avrupa’nın en sıkı korunan hapishanelerinden birini basacaktır. CIA ajanı Seagal; görevi gereği bu gruba bir casus olarak katılır, ancak aynı grup en yakın arkadaşının karısını ve oğlunu da kaçırmıştır. CIA ise Seagal’i susturmak amacıyla harekete geçmiştir. Şimdi büyük baskı altında tek başına adalet için savaşacaktır.

ADALET SAVAŞÇISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Luke Goss

Danny Trejo

Adrian Galley

Steven Seagal

Langley Kirkwood

Roger Guenveur Smith

Jacgueline Lord

Michael Kenneth Williams

Vivian Bieldt

Jacqueline Lord

ADALET SAVAŞÇISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Adalet Savaşçısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.0 olarak belirlendi.


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