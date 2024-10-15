Adalet Savaşçısı filminin konusu ne? Adalet Savaşçısı filminin oyuncuları kim?
Adalet Savaşçısı (Mercenary For Justice) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Adalet Savaşçısı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Adalet Savaşçısı filminin konusu ne? Adalet Savaşçısı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Adalet Savaşçısı filminin yönetmen koltuğunda Don E. FauntLeRoy oturuyor. Filmin senaristliğini Steve Collins üstleniyor. Peki, Adalet Savaşçısı filminin konusu ne? Adalet Savaşçısı filminin oyuncuları kim?
ADALET SAVAŞÇISI FİLMİNİN KONUSU NE?
Parayla tutulmuş bir tim; dünyanın en ünlü uyuşturucu satıcılarından birinin oğlunu kaçırmak amacıyla Doğu Avrupa’nın en sıkı korunan hapishanelerinden birini basacaktır. CIA ajanı Seagal; görevi gereği bu gruba bir casus olarak katılır, ancak aynı grup en yakın arkadaşının karısını ve oğlunu da kaçırmıştır. CIA ise Seagal’i susturmak amacıyla harekete geçmiştir. Şimdi büyük baskı altında tek başına adalet için savaşacaktır.
ADALET SAVAŞÇISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Luke Goss
Danny Trejo
Adrian Galley
Steven Seagal
Langley Kirkwood
Roger Guenveur Smith
Jacgueline Lord
Michael Kenneth Williams
Vivian Bieldt
Jacqueline Lord
ADALET SAVAŞÇISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Adalet Savaşçısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.0 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kürsüden Abdullah Öcalan'a çağrı!
- Kayıp Rojin'den 18 gün sonra acı haber
- İmamoğlu biraz Yavaş!
- 'Kredi kartı vergisi' yeniden değerlendirilecek
- Erdoğan ve Bahçeli'ye 'teşekkür' etti
- Kadın öğretmenlere 'giyim dersi' verilecek
- 40 günlük bebeği 7. katın penceresinden attı
- Ankara’da ilk Kent Lokantası açıldı
- 'Parça parça edilip, surlardan aşağı atılırsın'
- Bizim Çocuklar İzlanda'dan 3 puanla dönüyor!