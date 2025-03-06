Adamım filminin konusu ne? Adamım filminin oyuncuları kim?
Adamım (The Man) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Adamım filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Adamım filminin konusu ne? Adamım filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Adamım filminin yönetmen koltuğunda Les Mayfield oturuyor. Filmin senaristliğini Stephen Carpenter, Jim Piddock ve Margaret Oberman üstleniyor. Peki, Adamım filminin konusu ne? Adamım filminin oyuncuları kim?
ADAMIM FİLMİNİN KONUSU NE?
ÖZel Ajan Derrick Vann, ortağını öldüren katilin peşine düşer. Ancak bulduğu ipuçları onu yanlış adama, Andy Fidler'e götürür. Aklı karman çorman olan, sürekli sorular soran satış elemanı Fidler, Vann'a hedefine ulaşma konusunda ayakbağı olacaktır.
ADAMIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Luke Goss
Anthony Mackie
Samuel L. Jackson
Miguel Ferrer
Eugene Levy
Susie Essman
Tomorrow Baldwin Montgomery
Geoffrey Bowes
Randy Butcher
Jessica Kelly
Eldridge Hyndman
Philip Akin
George Ghali
Kathryn Greenwood
Joel S. Keller
ADAMIM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Adamım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.
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