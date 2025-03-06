Yayınlanma: 06.03.2025 - 18:52

Güncelleme: 06.03.2025 - 18:52

Adamım filminin yönetmen koltuğunda Les Mayfield oturuyor. Filmin senaristliğini Stephen Carpenter, Jim Piddock ve Margaret Oberman üstleniyor. Peki, Adamım filminin konusu ne? Adamım filminin oyuncuları kim?

ADAMIM FİLMİNİN KONUSU NE?

ÖZel Ajan Derrick Vann, ortağını öldüren katilin peşine düşer. Ancak bulduğu ipuçları onu yanlış adama, Andy Fidler'e götürür. Aklı karman çorman olan, sürekli sorular soran satış elemanı Fidler, Vann'a hedefine ulaşma konusunda ayakbağı olacaktır.

ADAMIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Luke Goss

Anthony Mackie

Samuel L. Jackson

Miguel Ferrer

Eugene Levy

Susie Essman

Tomorrow Baldwin Montgomery

Geoffrey Bowes

Randy Butcher

Jessica Kelly

Eldridge Hyndman

Philip Akin

George Ghali

Kathryn Greenwood

Joel S. Keller

ADAMIM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Adamım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.