Superman filminin konusu ne? Superman filminin oyuncuları kim?

Superman filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Superman filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Superman filminin konusu ne? Superman filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Superman filminin konusu ne? Superman filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 18:06

Superman filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. Filmin senaristliğini Mario Puzo, David Newman üstleniyor. Peki, Superman filminin konusu ne? Superman filminin oyuncuları kim? 

SUPERMAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Krypton gezegeni yok olmak üzeredir. Gezegeni terkedecek kadar aracı olmayan sakinleri, küçük bir bebeği bir kapsülle uzaya yollarlar. Kapsül uzun bir seyahat sonrası dünyaya, küçük bir Kansas kasabasına düşer.

Kapsülü ve içindeki bebeği yaşlı ve çocuksuz bir çift olan Kent’ler bulur. Clark adını verdikleri ve kendi öz çocukları gibi sevdikleri çocuk büyüdükçe inanılmaz güçlere sahip olduğunu keşfederler.

Büyüyüp Metropolis’e gelen Clark, burada süper kimliğini gizleyebilmek için bir gazetede işe girer. Kısa zamanda, dünyayla ilgili kötü emelleri olan Lex Luthor’la mücadele içinde bulur kendisini.

Superman, gerçeği, adaleti ve dünyayı koruyacaktır.

SUPERMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Marlon Brando - Jor-El

Christopher Reeve - Clark Kent / Superman

Gene Hackman - Lex Luthor

Margot Kidder - Lois Lane

Ned Beatty - Otis

Jackie Cooper - Perry White

Glenn Ford - Jonathan Kent

SUPERMAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Superman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.


Etiketler: #konusu nedir? #Superman

İlgili Haberler

Cehennem Silahı 3 filminin konusu ne? Cehennem Silahı 3 filminin oyuncuları kim?

Cehennem Silahı 3 filminin konusu ne? Cehennem Silahı 3 filminin oyuncuları kim?
Medyum filminin konusu ne? Medyum filminin oyuncuları kim?

Medyum filminin konusu ne? Medyum filminin oyuncuları kim?
Öldür Beni Sevgilim filminin konusu ne? Öldür Beni Sevgilim filminin oyuncuları kim?

Öldür Beni Sevgilim filminin konusu ne? Öldür Beni Sevgilim filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler