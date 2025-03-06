Superman filminin konusu ne? Superman filminin oyuncuları kim?
Superman filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Superman filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Superman filminin konusu ne? Superman filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Superman filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. Filmin senaristliğini Mario Puzo, David Newman üstleniyor. Peki, Superman filminin konusu ne? Superman filminin oyuncuları kim?
SUPERMAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Krypton gezegeni yok olmak üzeredir. Gezegeni terkedecek kadar aracı olmayan sakinleri, küçük bir bebeği bir kapsülle uzaya yollarlar. Kapsül uzun bir seyahat sonrası dünyaya, küçük bir Kansas kasabasına düşer.
Kapsülü ve içindeki bebeği yaşlı ve çocuksuz bir çift olan Kent’ler bulur. Clark adını verdikleri ve kendi öz çocukları gibi sevdikleri çocuk büyüdükçe inanılmaz güçlere sahip olduğunu keşfederler.
Büyüyüp Metropolis’e gelen Clark, burada süper kimliğini gizleyebilmek için bir gazetede işe girer. Kısa zamanda, dünyayla ilgili kötü emelleri olan Lex Luthor’la mücadele içinde bulur kendisini.
Superman, gerçeği, adaleti ve dünyayı koruyacaktır.
SUPERMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Marlon Brando - Jor-El
Christopher Reeve - Clark Kent / Superman
Gene Hackman - Lex Luthor
Margot Kidder - Lois Lane
Ned Beatty - Otis
Jackie Cooper - Perry White
Glenn Ford - Jonathan Kent
SUPERMAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Superman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.
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