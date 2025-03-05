Yayınlanma: 05.03.2025 - 19:46

Güncelleme: 05.03.2025 - 19:46

Medyum filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Rodrigo Cortés üstleniyor. Peki, Medyum filminin konusu ne? Medyum filminin oyuncuları kim?

MEDYUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Üniversitenin psikoloji bölümünde öğretim üyesi olan Margaret Matheson ve asistanı Tom Buckley, ruh çağırma, psişik güçler, telepati vb. metafizik olarak tanımlanan olayları ülke çapında araştırarak, sahte medyumların ipliğini pazara çıkartmaktadırlar. İnsanları çeşitli, kurnaz yöntemlerle kandıran şarlatanlar çok büyük paralar kazanmakta, dahası ciddi hastalıkları olan insanları tıbbi yöntemler yerine bu sahte güçleriyle tedavi ettiklerine inandırmaktadırlar.

Fakat ünlü medyum Simon Silver 30 yıl sonra yeniden gündeme gelip, gösterilere çıkmaya başlayınca Tom, Margaret'ın tüm ısrarlarına rağmen Silver'ın da peşine düşmek, bir yalancı olduğunu ispat etmek ister. Ve bu sefer büyük oynayacaktır...

MEDYUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert De Niro

Cillian Murphy

Sigourney Weaver

Toby Jones

Elizabeth Olsen

Toby Jones

MEDYUM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Medyum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.