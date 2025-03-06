Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:44

Güncelleme: 06.03.2025 - 17:44

Öldür Beni Sevgilim filminin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Filmin senaristliğini Murat Dişli üstleniyor. Peki, Öldür Beni Sevgilim filminin konusu ne? Öldür Beni Sevgilim filminin oyuncuları kim?

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Öldür Beni Sevgilim, birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur...

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Murat Boz

Seda Bakan

Açelya Topaloğlu

Yosi Mizrahi

Seda Güven

Özgür Emre Yıldırım

Dilşad Şimşek

Ali Yoğurtçuoğlu

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Öldür Beni Sevgilim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.