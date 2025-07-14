Adım Adım Cinayet (Murder By Numbers) filminin konusu ne? Adım Adım Cinayet filminin oyuncuları kim?

Adım Adım Cinayet filminin yönetmen koltuğunda Barbet Schroeder oturuyor. Filmin senaristliğini Tony Gayton üstleniyor. Peki, Adım Adım Cinayet filminin konusu ne? Adım Adım Cinayet filminin oyuncuları kim?
ADIM ADIM CİNAYET FİLMİNİN KONUSU NE?
Zengin ve canları sıkılmış gençler, kusursuz bir cinayet işlemeye ve polisleri yanlış yönlendirmeye karar verirler. Ancak baş edecekleri dedektifin becerisini hafife almışlardır.
ADIM ADIM CİNAYET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sandra Bullock
Ryan Gosling
Michael Pitt
Ben Chaplin
Agnes Bruckner
Krista Carpenter
Michael Canavan
Janni Brenn
John Vickery
Jim Jansen
Adilah Barnes
Tom Verica
R.D. Call
Neal Matarazzo
Chris Penn
ADIM ADIM CİNAYET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Adım Adım Cinayet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.