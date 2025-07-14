Adım Adım Cinayet (Murder By Numbers) filminin konusu ne? Adım Adım Cinayet filminin oyuncuları kim?

Adım Adım Cinayet filminin yönetmen koltuğunda Barbet Schroeder oturuyor. Filmin senaristliğini Tony Gayton üstleniyor. Peki, Adım Adım Cinayet filminin konusu ne? Adım Adım Cinayet filminin oyuncuları kim?

ADIM ADIM CİNAYET FİLMİNİN KONUSU NE?

Zengin ve canları sıkılmış gençler, kusursuz bir cinayet işlemeye ve polisleri yanlış yönlendirmeye karar verirler. Ancak baş edecekleri dedektifin becerisini hafife almışlardır.

ADIM ADIM CİNAYET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sandra Bullock

Ryan Gosling

Michael Pitt

Ben Chaplin

Agnes Bruckner

Krista Carpenter

Michael Canavan

Janni Brenn

John Vickery

Jim Jansen

Adilah Barnes

Tom Verica

R.D. Call

Neal Matarazzo

Chris Penn

ADIM ADIM CİNAYET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Adım Adım Cinayet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.