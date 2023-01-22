'Adım Farah' dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Adım Farah dizisinde hangi oyuncular oynuyor, konusu ne?
Çekimleri geçen hafta başlayan; sezonun iddialı dizilerinden ve güçlü oyuncu kadrosu ile adından sıkça söz ettiren “Adım Farah” izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 'Adım Farah' dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Adım Farah dizisinde hangi oyuncular oynuyor, konusu ne?
Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği “Adım Farah”ın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur’un birlikte kaleme aldıkları “Adım Farah”, konusu ve oyuncu kadrosu ile merak uyandırıyor.
ADIM FARAH DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR OYNUYOR?
Adım Farah dizisinin oyuncu kadrosunda; Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk, Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli yer alıyor.
ADIM FARAH DİZİSİNIN KONUSU NEDİR?
Adım Farah dizisi ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.
'ADIM FARAH' DİZİSİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
'Adım Farah' çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
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