American Violet filminin konusu nedir, oyuncuları kim? American Violet filminin IMDb puanı kaç?

Tim Disney tarafından yönetilen ve Nicole Beharie'nin oynadığı American Violet 2000 yılında gerçekleşen bir olaya dayanıyor. American Violet filminin konusu nedir, oyuncuları kim? American Violet filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 12:38
American Violet filminin konusu nedir, oyuncuları kim? American Violet filminin IMDb puanı kaç?
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American Violet ,2008 Amerikan drama filmidir. Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan film Regina Kelly'nin yaşamını anlatıyor.

AMERICAN VIOLET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

American Violet (Amerikan Menekşesi) Teksas’ta dört küçük çocuğuyla birlikte yaşayan Dee Roberts (Nicole Beharie) bir restoranda garsonluk yapmaktadır. 24 Yaşındaki siyahi anne narkotik polisinin yaptığı bir operasyon sırasında iftiraya uğratılarak tutuklanır. Okul bölgesinde uyuşturucu satmakla suçlanan genç kadın, mahkemenin kendisine verdiği avukatın itiraf anlaşmasını ret ederek masumiyetini kanıtlamak için büyük bir mücadele vermeye başlar. 2000 yılında yaşanmış gerçek bir olaydan uyarlanan bu etkileyici film, Amerikan toplumunda ırkçılığın halen sürdüğünü gösteren trajedik hakikatleri anlatıyor.

AMERICAN VIOLET FİLMİNİN OYUNCULARI

Nicole Beharie 

Tim Blake Nelson 

Will Patton 

Michael O'Keefe 

Xzibit 

Malcolm Barrett 

Charles S. Dutton

Alfre Woodard 

Tim Ware 

Lucinda Jenney

Karimah Westbrook 

Paul Guilfoyle 

Anthony Mackie

Jerry Leggio

AMERICAN VIOLET FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

American Violet filminin IMDb puanı 6.9 olarak karşımıza çıkıyor.



American Violet Film Amerikan Menekşesi

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