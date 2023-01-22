American Violet filminin konusu nedir, oyuncuları kim? American Violet filminin IMDb puanı kaç?
Tim Disney tarafından yönetilen ve Nicole Beharie'nin oynadığı American Violet 2000 yılında gerçekleşen bir olaya dayanıyor. American Violet filminin konusu nedir, oyuncuları kim? American Violet filminin IMDb puanı kaç?
American Violet ,2008 Amerikan drama filmidir. Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan film Regina Kelly'nin yaşamını anlatıyor.
AMERICAN VIOLET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
American Violet (Amerikan Menekşesi) Teksas’ta dört küçük çocuğuyla birlikte yaşayan Dee Roberts (Nicole Beharie) bir restoranda garsonluk yapmaktadır. 24 Yaşındaki siyahi anne narkotik polisinin yaptığı bir operasyon sırasında iftiraya uğratılarak tutuklanır. Okul bölgesinde uyuşturucu satmakla suçlanan genç kadın, mahkemenin kendisine verdiği avukatın itiraf anlaşmasını ret ederek masumiyetini kanıtlamak için büyük bir mücadele vermeye başlar. 2000 yılında yaşanmış gerçek bir olaydan uyarlanan bu etkileyici film, Amerikan toplumunda ırkçılığın halen sürdüğünü gösteren trajedik hakikatleri anlatıyor.
AMERICAN VIOLET FİLMİNİN OYUNCULARI
Nicole Beharie
Tim Blake Nelson
Will Patton
Michael O'Keefe
Xzibit
Malcolm Barrett
Charles S. Dutton
Alfre Woodard
Tim Ware
Lucinda Jenney
Karimah Westbrook
Paul Guilfoyle
Anthony Mackie
Jerry Leggio
AMERICAN VIOLET FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
American Violet filminin IMDb puanı 6.9 olarak karşımıza çıkıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüste cinsel ilişkiye girenler hakkında yeni gelişme
- O fotoğrafı anlattı: 'Göründüğü gibi değil'
- Kamer Genç anılıyor: Cumhuriyet’e adanmış bir hayat!
- Erdoğan'ın mitinginde 'Sinan Ateş' isyanı
- 3 geçiş senaryosu
- Devlete olan borçlar için yapılandırma paketi yolda
- Aileler çaresiz, iktidar sessiz!
- Erdoğan'dan AKP'lilere azar!
- Fatih Tekke Trabzon'da bir ilki yaşayacak!
- 'Başarısız bir taşralı'nın hukuk zaferi