Frantz filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2016 yılında vizyona giren Yollar filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Frantz filminin konusu ne? Frantz filminin oyuncuları kim? Frantz filminin IMDb puanı kaç?
Frantz, yönetmenliğini üstlenen François Ozon'un, senaristliğinde Philippe Piazzo'yla birlikte çalıştığı, 2016 yapımlı bir dram filmidir.
FRANTZ FİLMİNİN KONUSU NE?
François Ozon'un Venedik Film Festivali'nde prömiyerini yapan filmi Frantz, savaşın geride bıraktığı hayatları odağına alıyor. II. Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde Almanya'nın küçük bir kasabasına gelen ve sürekli bir mezarlığı ziyaret eden gizemli genç Fransız, tüm kasaba halkının dikkatini çeker. Savaşta kaybettiği nişanlısının yasını tutan Anna ve ailesiyle tanışan bu genç, uzun zamandır tek başına taşımak zorunda kaldığı büyük sırrını açıklamak için buraya gelmiştir. Ancak kasabada yaşadıkları ve gördükleri, Anna ve ailesinin ona karşı gösterdiği ilgi kararını gözden geçirmesine neden olacaktır.
FRANTZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Pierre Niney
Paula Beer
Ernst Stötzner
FRANTZ FİLMININ IMDB PUANI KAÇ?
Frantz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.
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