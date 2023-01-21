Frantz filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 14:45

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 14:45

Frantz, yönetmenliğini üstlenen François Ozon'un, senaristliğinde Philippe Piazzo'yla birlikte çalıştığı, 2016 yapımlı bir dram filmidir.

FRANTZ FİLMİNİN KONUSU NE?

François Ozon'un Venedik Film Festivali'nde prömiyerini yapan filmi Frantz, savaşın geride bıraktığı hayatları odağına alıyor. II. Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde Almanya'nın küçük bir kasabasına gelen ve sürekli bir mezarlığı ziyaret eden gizemli genç Fransız, tüm kasaba halkının dikkatini çeker. Savaşta kaybettiği nişanlısının yasını tutan Anna ve ailesiyle tanışan bu genç, uzun zamandır tek başına taşımak zorunda kaldığı büyük sırrını açıklamak için buraya gelmiştir. Ancak kasabada yaşadıkları ve gördükleri, Anna ve ailesinin ona karşı gösterdiği ilgi kararını gözden geçirmesine neden olacaktır.

FRANTZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pierre Niney

Paula Beer

Ernst Stötzner

FRANTZ FİLMININ IMDB PUANI KAÇ?

Frantz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.